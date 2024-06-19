YouGov прогнозирует британским консерваторам рекордно мало мест в парламенте

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На грядущих всеобщих выборах Великобритании Консервативная партия премьера Риши Сунака может получить наименьшее количество мест со времен основания партии в 1834 году, свидетельствует прогноз социологической службы YouGov.

"Согласно нашему недавнему прогнозу, если бы выборы состоялись сегодня, партия Сунака получила бы всего 108 мест", - сообщается в отчете.

Уточняется, что это на 32 места меньше, чем прогнозировали две недели назад.

"Если бы такими были результаты, это было бы наименьшее количество мест, полученных Консервативной партией за ее почти 200-летнюю историю участия в выборах в Великобритании", - отмечается в материале.

При этом Лейбористская партия Кира Стармера может получить 425 мест в парламенте. Sky News в свою очередь отмечает, что в случае если прогноз оправдается, "это побьет все предыдущие рекорды Лейбористской партии с момента ее основания".

Кроме того, YouGov прогнозирует, что Либерально-демократическая партия может заручиться 67 местами, что станет "самым большим числом мест с момента образования партии". Шотландская национальная партия может получить 20 мест, партия "Реформировать Соединенное Королевство" - 5, "Зеленые" - 2, партия Уэльса - 4.

Cогласно прогнозу, в результате выборов несколько министров могут покинуть свои посты. Среди них - министр обороны Великобритании Грант Шаппс, министр здравоохранения Виктория Аткинс и министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер.

На прошлой неделе Sky News со ссылкой на результаты опроса YouGov сообщал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании достиг самого низкого уровня за все время его пребывания у власти, тогда как уровень одобрения британцами лидера Лейбористской партии, напротив, вырос.

Так, всего 21% участников опроса заявили, что одобряют работу Сунака, тогда как 72% выразили недовольство его действиями на посту премьер-министра. Это - самый большой разрыв между этими двумя показателями за время премьерства Сунака.

Вместе с тем респонденты выразили недовольство и правящей Консервативной партией: около 70% сказали, что относятся к ней отрицательно, около 21% - положительно.

В мае Сунак объявил, что 4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы. После этого, 9 июля, парламент соберется в новом составе для избрания спикера и приведения к присяге депутатов. Церемония открытия парламента намечена на 17 июля.

Сунак занимает пост британского премьера с октября 2022 года.