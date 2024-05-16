На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС прошла очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии, сообщает телеграм-канал станции.

"Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - сказано в сообщении.

Ротация прошла в 19-й раз с 1 сентября 2022 года, прошлая состоялась 16 апреля. В команде МАГАТЭ четыре инспектора.

"Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС обеспечено Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии", - добавили представители станции.