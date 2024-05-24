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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Глава "Росатома" встретится с директором МАГАТЭ в конце мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует прибыть в начале следующей недели в Калининград, где состоится его встреча с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"В начале следующей недели в Калининграде", - ответил Лихачев на вопрос "Интерфакса", когда состоится его встреча с Гросси.

В марте Гросси посетил Сочи, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Стороны также обсудили сотрудничество России с МАГАТЭ, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

МАГАТЭ Калининград Рафаэль Гросси Росатом Запорожская АЭС Алексей Лихачев
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