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Юридический комитет парламента Грузии поддержал преодоление вето на закон об иноагентах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Юридический комитет парламента Грузии проголосовал за преодоление вето президента, наложенного президентом Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, представляя мотивацию наложенного вето, заявил, что закон является дискриминационным, и его необходимо аннулировать. Он отказался рассматривать закон постатейно.

"Закон о прозрачности противоречит четырем статьям Конституции Грузии, в том числе свободе собраний и равноправию граждан. Закон ведет к стигматизации неправительственных организаций и свободных СМИ, поэтому закон неприемлем", - сказал Мсхиладзе.

В течение трех часов депутаты от парламентского большинства пытались получить конкретные ответы, почему закон дискриминационный, на что Мсхиладзе в конце обсуждения коротко ответил: "Потому, потому что по-другому вы не понимаете". Парламентский секретарь подчеркнул, что принятие закона станет препятствием европейскому курсу Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния". С начала инициирования этого закона в парламенте в апреле 2024 года в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, требующих его отмены.

Парламент Грузии во вторник, 28 мая на пленарном заседании намерен рассмотреть вопрос о преодолении вето президента.

Саломе Зурабишвили Грузия Георгий Мсхиладзе
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