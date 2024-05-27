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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Гутерриш обеспокоен невыполнением постановлений ООН о прекращении операции в Рафахе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен неисполнением постановлений Международного суда ООН по сектору Газа, заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Он (генсек ООН - ИФ) встревожен невыполнением недавних постановлений Международного суда ООН, касающихся ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения суда обязательны к исполнению", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что генсек ООН вновь призывает к немедленному прекращению огня и "немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, чтобы положить конец страданиям гражданского населения".

Кроме того, Гутерриш поприветствовал доставку гуманитарной помощи и топлива из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.

Генсек ООН подчеркнул, что израильские власти должны содействовать безопасному приему и доставке гуманитарных грузов из Египта в Керем-Шалом нуждающимся.

"Он (генсек ООН - ИФ) подчеркивает необходимость открытия всех контрольно-пропускных пунктов в соответствии с резолюцией 2720 (2023) Совета Безопасности и предоставления гуманитарным организациям полного, безопасного и беспрепятственного доступа ко всем нуждающимся гражданским лицам на всей территории Газы", - заявил пресс-секретарь Гутерриша.

Ранее в пятницу Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе.

Кроме того, суд призвал власти Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

Международный суд ООН предписал реализовать эти временные меры, пока рассматривает поданный ЮАР иск против Израиля за его операцию в секторе Газа. Ранее в мае суд провел слушания по требованию Претории принять дополнительные временные меры в отношении Израиля и настаивал, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

В суде в январе начали рассматривать иск ЮАР. Тогда она потребовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. Претория в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы".

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Антониу Гутерриш Международный суд ООН Израиль
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