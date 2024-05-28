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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Бельгия предоставит военную помощь Украине в 2024 году на 1 млрд евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский подписали во вторник в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности со сроком действия в 10 лет.

Это соглашение предусматривает бельгийскую военную помощь Украине в 2024 году на сумму около 1 млрд евро, сообщают СМИ Бельгии.

В документе также называется точное число истребителей F-16, которое бельгийская сторона поставит Украине до 2028 года: 30 самолетов.

Официальные бельгийские лица уже неоднократно заявляли, что первые F-16 могут быть переданы Киеву до конца текущего года, но с оговоркой "по возможности", поскольку сроки поставок этих самолетов Украине будут в свою очередь зависеть от поставок Бельгии новых истребителей F-35.

Соглашение включает также современную бронетехнику, оснащение для украинских ВВС и ПВО, средства безопасности на море, разминирование, артиллерийские боеприпасы и военную подготовку.

Кроме того, предусматривается сотрудничество в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности и борьбы против дезинформации.

Бельгия Украина F-16
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