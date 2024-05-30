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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг планирует принять решение об увеличении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

"Мы официально утвердим увеличение таможенных пошлин на зерно, ввозимое из России и Белоруссии", - сказала Лябиб журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС с участием министров торговли союза.

По ее словам, эти меры являются еще одним "способом развития солидарности с Украиной".

После саммита ЕС 21-22 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении ЕК увеличить пошлины на импорт в ЕС зерновой продукции из России и Белоруссии.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции. Она сообщила, что речь пойдет о "пошлинах на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них".

По словам фон дер Ляйен, "это положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции".

ЕС РФ Белоруссия
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