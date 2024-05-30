Берлин объявил о пакете военной помощи для Украины в 500 млн евро

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил в четверг о выделении пакета военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в 500 млн евро, сообщает агентство ЭФЭ.

По его информации, министр заявил об этом решении в ходе визита в Одессу.

В пакет помощи, в частности, войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов IRIS-T, разведывательные и ударные беспилотники, запчасти для ремонта артиллерии, двигатели для танков Leopard.