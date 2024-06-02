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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Мексике проходят выборы президента

В стране также выбирают новый состав парламента и представителей местных органов власти

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Три кандидата борются за должность главы государства на президентских выборах, которые проходят в Мексике в воскресенье, сообщает Associated Press.

Действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в выборах участия не принимает, от его партии "Движение национального возрождения" выступает Клаудиа Шейнбаум, которой многие наблюдатели прочат победу.

Конкурентами Шейнбаум выступают представительница оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес и бывший член нижней палаты мексиканского парламента Хорхе Альварес от партии "Гражданское движение".

Наблюдатели, обращая внимание на тройку кандидатов, отмечают большую вероятность того, что новым президентом Мексики впервые может стать женщина.

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет.

Кроме президентских в воскресенье в Мексике проходят и парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти, в том числе градоначальника столицы Мехико и губернаторов восьми штатов.

Мексика
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