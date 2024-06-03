Госдума поделится с депутатами Казахстана опытом борьбы с влиянием иноагентов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан обменяются опытом в сфере противодействия иностранному вмешательству, заявил каналу "Дума ТВ" глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"С одним из руководителей парламента Казахстана договорились обменяться правовыми нормами по поводу защиты суверенитета, в частности, противодействия иностранному вмешательству и противодействия влиянию иноагентов на внутреннюю политику государств", - сказал он и добавил, что между профильными ведомствами России и Казахстана, а также другими странами ОДКБ налажена коммуникация по данным вопросам.

В Алма-Ате 3 июня прошло заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники заседания обсуждали вопросы противодействия угрозам коллективной безопасности.