Москва осудила авиаудары Израиля по окрестностям Алеппо

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением ударов израильской авиации по окрестностям сирийского города Алеппо и предупредил, что подобные силовые акции могут вызвать масштабную вооруженную эскалацию.

В сообщении МИД РФ отмечается, что 3 июня после полуночи израильская авиация нанесла удары по окрестностям второго по величине города Сирии Алеппо. В результате атаки имеются многочисленные погибшие и пострадавшие, причинен значительный материальный ущерб.

Ранее, вечером 29 мая, ВВС Израиля нанесли удар по жилому зданию в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей, говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы. МИД России в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД РФ.