Байден обсудил с эмиром Катара пути достижения соглашения в Палестине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, сообщает Белый дом.

"Они подтвердили, что соглашение о всеобъемлющем прекращении огня и освобождении заложников, которое сейчас находится на рассмотрении, предлагает конкретную дорожную карту для прекращения кризиса в Газе. Президент подтвердил готовность Израиля продвигаться вперед на условиях, которые сейчас предложены ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден подтвердил, что США вместе с Египтом и Катаром будут работать над обеспечением полного выполнения условий соглашения.

Президент США призвал эмира Катара принять "все необходимые меры, чтобы добиться от ХАМАС согласия на сделку".

По его мнению, ХАМАС является "единственным препятствием на пути к полному прекращению огня и оказанию помощи населению Газы".

"Президент поблагодарил эмира и его высокопоставленную команду за их неустанные усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых в Газе, и согласился продолжать тесную координацию в ближайшие дни", - уточнили в Белом доме.