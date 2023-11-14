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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Карл III отмечает 75-й день рождения

Карл III отмечает 75-й день рождения
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британскому королю Карлу III во вторник исполняется 75 лет, он отмечает день рождения со своей супругой, королевой-консортом Камиллой, посещая различные благотворительные организации.

На официальной странице королевской семьи в X также опубликовали видео с фотографиями Карла III, сделанными в разные годы его жизни. Заканчивается видео открыткой с надписью: "С Днем рождения, Ваше Величество".

Короля также поздравили в соцсетях наследный принц Уильям и его супруга Кэтрин, принцесса Уэльская.

В полдень (15:00 по московскому времени) британские военные проведут салют из 41 орудия в лондонском Грин-парке по случаю дня рождения монарха. За ним последует салют из 62 орудий в лондонском Тауэре. Вечером торжественные салюты организуют уже по всей стране.

Во вторник Карл III со своей супругой королевой-консортом Камиллой посетят центр распределения продовольствия недалеко от Лондона, где встретятся с волонтерами, чтобы узнать о том, как можно эффективнее передавать продукты питания нуждающимся.

Кроме того, королевская чета проведет прием в Букингемском дворце для 400 медсестер и акушерок из Национальной службы здравоохранения, которая в этом году отмечает 75 лет с момента основания.

Ожидается, что празднование король завершит на ужине в кругу семьи и близких друзей. По данным СМИ, принц Гарри и его супруга Меган Маркл на ужине присутствовать не будут, но поздравят Карла III по телефону.

Карл III Лондон Букингемский дворец Великобритания
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