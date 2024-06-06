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Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес
Фото: Matias Chiofalo/Europa Press via Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Испания стала первой европейской страной, которая подала в суд ООН запрос на присоединение к иску ЮАР против Израиля за его операцию в секторе Газа, сообщает в четверг Associated Press.

"Мы приняли это решение в связи с продолжающейся военной операцией в секторе Газа. Мы хотим, чтобы в Газу и на Ближний Восток вернулся мир, и для того, чтобы это случилось, мы все должны поддержать суд", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Если запрос Испании одобрят, она сможет представлять письменные материалы и выступать на публичных слушаниях.

Ранее запрос на присоединение к иску подавали Мексика, Колумбия, Никарагуа, Ливия и Палестинская национальная администрация.

Международный суд ООН в январе начал рассматривать иск ЮАР. Тогда она потребовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Претория в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы".

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Испания – одна из стран Европы, которые в мае признали Палестину. Этот шаг вызвал негодование Израиля.

Испания Израиль ЮАР сектор Газа
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