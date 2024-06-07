Хуситы задержали несколько сотрудников учреждений ООН
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы задержали как минимум девять человек, работающих на учреждения ООН, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на источники.
По информации агентства, среди задержанных присутствуют работники управления ООН по правам человека, Всемирной продовольственной программы и один сотрудник офиса специального посланника ООН.
О причинах таких действий хуситов не сообщается.
В ООН пока не подтверждали эту информацию.
Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.