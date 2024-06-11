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В ООН призвали немедленно отпустить задержанных в Йемене сотрудников организации

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООН призывает отпустить всех ранее задержанных в Йемене сотрудников организации и отрицает обвинения в шпионаже, заявил во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"После задержания 13 сотрудников ООН, среди которых шесть сотрудников моего управления, я призываю фактические власти Йемена в Сане немедленно и без каких-либо условий отпустить их", - говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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Он также призвал отпустить других людей, задержанных в связи с их принадлежностью к ООН, международным неправительственным организациям.

Тюрк добавил, что категорически отвергает обвинения хуситов в адрес задержанных сотрудников и глубоко обеспокоен условиями, в которых они содержатся.

Ранее сообщалось, что йеменские мятежники-хуситы задержали несколько человек, работающих на учреждения ООН. Позже хуситы заявили, что они задержали членов "американо-израильской шпионской сети", связанной с ЦРУ, которая занималась шпионажем в стране на протяжении многих лет.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

ООН Йемен хуситы
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