Премьер Дании восстанавливается от полученной при нападении в Копенгагене травмы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в субботу восстанавливается после небольшой травмы, полученной днем ранее в результате нападения мужчины в Копенгагене, сообщают европейские СМИ.

В сообщениях указывается, что премьер после инцидента пребывала в состоянии шока. Она получила легкую травму шеи. Планировавшиеся на субботу рабочие мероприятия Фредериксен отменила.

Ранее стало известно, что накануне в центре датской столицы неизвестный мужчина подошел к Фредериксен и сильно толкнул ее в плечо. Премьер потеряла равновесие, но в итоге сумела избежать падения. Сразу после инцидента мужчину, пытавшегося скрыться, задержали сотрудники службы безопасности премьера Дании.