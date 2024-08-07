Ударивший премьер-министра Дании поляк получил тюремный срок

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд в Копенгагене приговорил к четырем месяцам лишения свободы гражданина Польши, который 7 июня ударил кулаком по плечу премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Култорвет в Копенгагене, сообщает AP.

После четырех месяцев в тюрьме осужденный будет депортирован, и ему будет запрещено возвращаться в Данию в ближайшие шесть лет, решил суд.

39-летний подсудимый был задержан сразу после нападения и до суда находился под стражей. В ходе расследования он признался в других, не связанных с нападением на премьер-министра, преступлениях, среди которых были сексуальные домогательства и мошенничество. В суде он заявил, что не признает вину и что в момент нападения на Фредериксен был выпивши, но не пьяный.

В результате нападения 7 июня Фредериксен получила небольшую травму шеи.