Поиск

Ударивший премьер-министра Дании поляк получил тюремный срок

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд в Копенгагене приговорил к четырем месяцам лишения свободы гражданина Польши, который 7 июня ударил кулаком по плечу премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Култорвет в Копенгагене, сообщает AP.

После четырех месяцев в тюрьме осужденный будет депортирован, и ему будет запрещено возвращаться в Данию в ближайшие шесть лет, решил суд.

39-летний подсудимый был задержан сразу после нападения и до суда находился под стражей. В ходе расследования он признался в других, не связанных с нападением на премьер-министра, преступлениях, среди которых были сексуальные домогательства и мошенничество. В суде он заявил, что не признает вину и что в момент нападения на Фредериксен был выпивши, но не пьяный.

В результате нападения 7 июня Фредериксен получила небольшую травму шеи.

Копенгаген Метте Фредериксен Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Иран усилит ПВО в восточных районах страны

В США прогнозируют атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль в четверг или пятницу

Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину

Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину

В МИД Израиля прошла выемка документов

В МИД Израиля прошла выемка документов

В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек

В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек

Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию

Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию

Что случилось этой ночью: среда, 7 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });