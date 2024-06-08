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Боррель приветствовал освобождение заложников в секторе Газе

Глава европейской дипломатии также осудил гибель мирных жителей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал освобождение четырех израильских заложников из сектора Газа в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ноа Аргамани, Альмог Меир Ян, Андрей Козлов и Шломи Зив сегодня на свободе и в безопасности. Мы разделяем облегчение их семей и призываем к освобождению всех остальных заложников", - написал он в социальной сети X в субботу.

Вместе с тем он назвал сообщения о гибели местных жителей во время израильской этой спецоперации "ужасающими".

"Мы осуждаем это самым решительным образом. Кровавая баня должна немедленно прекратиться", - заявил Боррель.

Он отметил, что трехступенчатый план президента США Джо Байдена поможет как освободить всех заложников, так и установить перемирие.

Операцию Израиля также осудили власти Египта и Иордании, сообщает The Times of Israel. МИД Египта осудил гибель людей и нарушение Израилем международного права, а также призвал СБ ООН "немедленно вмешаться и остановить войну Израиля против сектора Газа". МИД Иордании назвал операцию "брутальной израильской атакой", отметив, что она "отражает систематические атаки на палестинский народ и настойчивость Израиля в нарушении международного права и международного гуманитарного права".

В США операцию поддержали. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне "высоко оценивают работу израильских служб безопасности, которые провели эту смелую операцию". О погибших палестинцах в его заявлении не упоминается.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ему известно примерно о 100 жертвах с палестинской стороны, отметив, что он не располагает информацией о том, сколько из них были "террористами". По его словам, в ходе операции израильские военные подверглись интенсивному обстрелу, а потому были вынуждены открыть ответный огонь.

Палестинская сторона утверждает о как минимум 210 погибших и около 400 раненых.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ.

Операцию там проводили израильские спецподразделения. Она сопровождалась интенсивными обстрелами.

ЕС Жозеп Боррель Израиль сектор Газа
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