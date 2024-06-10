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ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль для прекращения конфликта в Газе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион призвал Вашингтон оказать давление на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Мы призываем администрацию США оказать давление на оккупанта, чтобы он прекратил войну в секторе Газа", - сказал представитель ХАМАС.

"Движение готово позитивно отнестись к любой инициативе, которая обеспечит прекращение войны", - добавил он.

Позднее на этой неделе госсекретарь США, как ожидается, планирует посетить Египет и Израиль. Во время поездки на Ближний Восток Блинкен также посетит Катар и Иорданию.

Это восьмой визит госсекретаря США в ближневосточный регион с тех пор, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС сектор Газа
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