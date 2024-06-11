ЕК подпишет соглашение о привлечении 1,5 млрд евро частных инвестиций на Украину

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подпишет с партнерскими банками соглашение о 1,5 млрд евро частных инвестиций на Украине в рамках утвержденного весной механизма Ukraine Facility.

"Сегодня в Берлине мы подпишем первое соглашение о 1,5 млрд евро с нашими партнерскими банками для того, чтобы привлечь инвестиции на Украину и от частного сектора", - заявила на конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2024) в Берлине председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила о решении ЕС "обеспечить долгосрочную и стабильную поддержку Украине до 2027 года". "Страны-члены ЕС поддержали нас фондом Ukraine Facility (...), который, в свою очередь поддержан планом реформ и инвестиций (правительства Украины), который уже работает - 6 млрд евро уже достигли Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также напомнила о планах начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца июня.

"Украина выполнила все шаги, которые мы (Еврокомиссия - ИФ) сформулировали. Поэтому мы верим, что Европейский союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - сказала она.

При этом фон дер Ляйен отметила, что реформы, которые проводит Украина, являются основой для того, чтобы сделать Украину "привлекательной площадкой для инвестиций, для бизнеса". Они также способствуют сближению Украины и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Эти переговоры, по его словам, должны начаться уже в июне, поскольку это именно те обещания, которые Европа дала Украине.

"Как бы не изменились политические настроения в Европе, факт нашей реальности такой: Евросоюз нужен всем европейцам без исключения и каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы", - заявил он на конференции.

Бельгия, которая сейчас председательствует в ЕС, надеется провести первый раунд переговоров 25 июня. В июле председательство в ЕС перейдет к Венгрии, руководство которой без энтузиазма относится к планам расширения Евросоюза.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.

В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.