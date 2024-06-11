Белый дом отверг идею конгресса запретить специалистам РФ посещать ядерные объекты США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Администрация США не поддерживает выдвинутую Конгрессом идею о запрете на посещения экспертами из РФ и КНР американских объектов по производству ядерного оружия.

"Администрация выступает против пункта (...), который предусматривает введение запрета на посещение гражданами России и Китая объектов США по производству ядерного оружия и лабораторий, имеющих отношение к нашей национальной безопасности", - говорится в опубликованном во вторник заявлении Белого дома.

"Это предложение в случае утверждения сильно ограничит наши возможности по работе с экспертами из России и Китая по вопросам нераспространения биологического, химического и ядерного оружия", - отмечается в нем.

Белый дом отмечает, что в США действует система, которая призвана гарантировать, что во время таких посещений не произойдет утечек секретной информации.

Кроме того, в заявлении указывается, что администрация США выступает против предложения, которое предусматривает ограничения возможностей Пентагона по отправке России информации в рамках договора по СНВ. Также предложение Конгресса сократит возможности для инспекций на территории США в рамках этого договора.

В Белом доме поясняют, что в настоящее время такое сотрудничество с Россией не проводится, так как американская сторона считает, что РФ нарушает положения этого соглашения. "Однако данное предложение сильно сократит возможности исполнительной власти ослабить действующие ограничения, если в этом появится необходимость", - говорится в заявлении.

Речь идет о предложениях, которые содержатся в проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

ДСНВ (или СНВ-3) – договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

В дальнейшем в госдепартаменте США заявляли, что, по мнению США, Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.