Движение на польском КПП Тересполь на границе с Белоруссией возобновлено

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Приостановленное из-за инцидента движение на одном из двух действующих польских КПП на границе с Белоруссией возобновлено, сообщил в среду белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК).

"Польская сторона возобновила движение через польский пункт пропуска Тересполь (сопредельный с белорусским пунктом пропуска Брест). Транспортные средства не могли пересекать белорусско-польскую границу в двух направлениях на протяжении 1,5 часов", - говорится в сообщении.

"Гражданин, которого принудительно выдворяли польские пограничники со своей территории, а это послужило причиной перекрытия ими движения, вернулся в Беларусь. Поляки временно заблокировали границу в связи с тем, что у данного гражданина истек срок действия вида на жительство", - пояснили в ГТК.

Как сообщалось, утром в среду польские пограничники из-за инцидента перекрыли движение транспорта в обоих направлениях через КПП Тересполь (Брест на белорусской стороне) на границе с Белоруссией.

Между Польшей и Белоруссией в настоящее время действуют только два контрольно-пропускных пункта: КПП Тересполь (Брест) пропускает только легковой транспорт, еще один - Кукурыки (Козловичи) - грузовики.