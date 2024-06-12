В очереди на выезд из Белоруссии в ЕС скопилось более 2 тыс. грузовиков

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. грузовиков скопилось на выезде из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщила в среду пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

"Очереди фур из Беларуси в ЕС за сутки выросли на 190 единиц. По состоянию на 10:00 2 тыс. 60 грузовиков ожидают въезда в ЕС", - говорится в сообщении.

Как добавили в ГПК, "меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 15% транспорта от нормы".

Общее число грузовиков, ожидающих оформления перед двумя действующими на белорусско-литовской границе КПП (Мядининкай и Шальчининкай) приближается к 1 250.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два КПП - Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). С 18 августа 2023 года Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией, а с 1 марта 2024 года - Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска для грузовиков на границе с Белоруссией, кроме одного - Кукурыки (Козловичи). КПП Тересполь (Брест) пропускает только легковой транспорт. На границе с Латвией работает пункт Патерниеки (Григоровщина).