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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Филиппинского моря в 233 км юго-восточнее города Генерал-Сантос (о. Минданао), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 20:08 по Москве в среду (01:08 по местному времени в четверг) землетрясения находился примерно в 19 км к западу от побережья острова Каракелонг в составе филиппинского архипелага Талауд.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения также в 5,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 33,6 км.

Филиппины
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