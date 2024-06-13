ЕС профинансирует модернизацию ПВО Молдавии на 9 млн евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что он принял решение о помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в модернизации возможностей противовоздушной обороны Молдавии.

"Принятая мера помощи на сумму 9 млн евро будет направлена на финансирование систем противовоздушной обороны малой дальности в интересах вооруженных сил республики Молдова", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте совета.

Эта мера, отмечается в документе, дополняет помощь в 41 млн евро, утвержденную 4 апреля 2024 года, которая была направлена "на модернизацию оборонного потенциала вооруженных сил Молдавии в области мобильности, воздушного наблюдения, радиоэлектронной борьбы и логистики".

По мнению совета, это, помимо прочего, "расширит возможности Молдавии участвовать в военных миссиях и операциях ЕС". С этой новой помощью объем поддержки Молдавии по линии EPF достиг 137 млн евро, сообщили в Брюсселе.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования действий в рамках совместной внешней политики и политики безопасности ЕС в военной и оборонной сферах "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности". В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих государств, а также региональных и международных организаций в военных и оборонных вопросах.