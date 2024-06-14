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Некоторые банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Часть коммерческих банков Киргизии возобновила работу с системами денежных переводов России и с российскими рублями.

"Восстановлена работа следующих систем денежных переводов, отправка и получение: Astrasend, "Юнистрим", Contact, "Золотая корона", - сообщается, в частности, на сайте РСК-банка.

Банк "Компаньон" на своем сайте заявил о возобновлении операций с рублями и системой "Юнистрим".

Накануне несколько киргизских банков объявили о приостановлении операций с российскими системами денежных переводов и приостановке конвертации рубля в другие валюты. В тот же день Нацбанк республики отмечал, что изменения на финансовых рынках стран - основных торговых партнеров республики будут иметь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок страны.

Юнистрим Золотая корона Киргизия
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