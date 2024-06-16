Поиск

СМИ узнали, что стоимость ядерных боеголовок для новых МБР США оценили в $15 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Стоимость ядерных боеголовок для создаваемых в США новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-35A Sentinel оценивается в $15 млрд, следует из данных издания Defense One.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $132 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

Пока еще не построено ни одной новой ракеты. Первое испытание создаваемой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel откладывается не менее чем на два года из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем, сообщало ранее издание, ссылаясь на представителя ВВС США.

"Первые летное испытание новой МБР ВВС США состоится не ранее февраля 2026 года", - отмечало издание, указывая, что реализация программы теперь еще больше отстает от графика. Ранее предполагалось испытать первую ракету в декабре 2023 года.

По словам представителя ВВС, реализация программы задерживается как из-за роста затрат, так и в связи с "увеличением сроков поставки компонентов системы наведения".

В настоящее время Пентагон пересматривает всю программу Sentinel после того, как программа превысила прогнозируемые затраты на 37% и теперь составляет почти $132 млрд.

Sentinel - это американская программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящейся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2030 году.

Всего планируется разместить 400 МБР Sentinel в шахтных пусковых установках и построить 634 такие ракеты.

США Sentinel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отметил, что фиксация договоренностей по Украине с Зеленским де-юре не будет легитимной

Военная операция на Украине

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приостановил боевые действия на юге сектора Газа для доставки гумпомощи

Операция США и союзников против хуситов

Экипаж украинского сухогруза, атакованного йеменскими хуситами, покинул судно

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Военная операция на Украине

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });