Площадь в центре Пхеньяна подготовлена к официальной встрече Путина и Ким Чен Ына

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне готова к официальной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Площадь украшена воздушными шарами, а также флагами России и КНДР. Над трибуной размещены портеры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Участники церемонии держат цветы. Также на площади выстроилась рота почетного караула КНДР.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян 18 июня. У трапа самолета его лично встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. Это второй визит Путина в КНДР, в первый раз он посещал Пхеньян в 2000 году.