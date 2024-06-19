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Площадь в центре Пхеньяна подготовлена к официальной встрече Путина и Ким Чен Ына

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне готова к официальной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Площадь украшена воздушными шарами, а также флагами России и КНДР. Над трибуной размещены портеры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Участники церемонии держат цветы. Также на площади выстроилась рота почетного караула КНДР.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян 18 июня. У трапа самолета его лично встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. Это второй визит Путина в КНДР, в первый раз он посещал Пхеньян в 2000 году.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян Владимир Путин
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