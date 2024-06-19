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Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.

"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - заявил Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидер КНДР также заявил, что его страна намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.

"Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством", - сказал Ким Чен Ын.

Он также заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что в ходе встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами. "Также будем обмениваться хорошими мнениями по вопросам международной проблематики", - заключил он.

Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
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