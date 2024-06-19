Замглавы ЕК призвала к единству перед угрозой внутреннему рынку ЕС со стороны КНР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер призвала страны Евросоюза к единству для противостояния вызовам, подобным тем, какие представляет Китай для внутреннего рынка ЕС, сообщает агентство ЭФЭ.

"У стран ЕС порой бывают различные интересы, однако важна единая позиция ЕС, так как без этой силы невозможно играть значимую роль в мировой экономике", - заявила Вестагер в среду.

"Китай экспортирует продукцию по всему миру по низким ценам, настолько низким, что мы не можем с ним конкурировать", - добавила Вестагер.

Исполнительный зампредседателя ЕК также выразила надежду на продолжение сотрудничества ЕС с США вне зависимости от результата президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре.

"Опыт убедил меня в том, что независимо от результатов выборов обе стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества в области экономической безопасности", - отметила Вестагер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уведомил Пекин о намерении ввести пошлины до 38% на импорт китайских электромобилей. СМИ отмечают, что это может привести к торговой войне с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ответ на решение ЕС заявил, что Китай придает большое значение развитию сотрудничества с Евросоюзом и стремится к урегулированию разногласий, однако при этом продолжит отстаивать свои интересы.

Он отметил, что введение ЕС тарифов на китайские электромобили "является типичным протекционизмом, который не способствует "зеленой" трансформации ЕС и наносит ущерб общей ситуации в сфере глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата".

Китайский вице-премьер выразил надежду на то, что европейская сторона "усилит последовательность своей политики сотрудничества с Китаем в области окружающей среды, климата, экономики и торговли", чтобы избежать задержки процесса "зеленой" трансформации из-за экономических и торговых разногласий, устранит барьеры, препятствующие нормальному экономическому и торговому сотрудничеству.