Британский парламент распущен в преддверии выборов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Британский парламент прекратил работу в четверг в связи с проведением 4 июля всеобщих выборов, сообщается на его сайте.

"Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. В настоящее время нет депутатов, все места в Палате общин остаются вакантными до окончания всеобщих выборов 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении, распространенном на сайте.

Sky News отмечает, что парламент распустили сразу после наступления полуночи.

Роспуск парламента перед выборами - стандартная процедура.

Ранее издание The Guardian сообщало, что 9 июля парламент соберется уже в новом составе для избрания спикера и приведения к присяге депутатов.

Церемония открытия парламента намечена на 17 июля.