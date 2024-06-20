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Путин указал на проблемы с расчетами между РФ и Вьетнамом из-за санкций

Решить их помог бы переход на сделки в нацвалютах, заявил президент России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций. Решить их помог бы переход на сделки в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в четверг в Ханое.

"По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем (ЦК Компартии Вьетнама - ИФ). Есть вопросы, связанные с расчетами", - сказал Путин.

Он констатировал, что эта проблема создана Москве и Ханою "со стороны". "Но и ее можно решить. Здесь вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах. Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу", - объяснил президент РФ.

Владимир Путин Вьетнам
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