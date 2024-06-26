Президент Кении отклонил проект бюджета с ужесточением налогообложения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Кении Уильям Руто на фоне массовых протестов отказался подписать проект бюджета, в соответствии с которым планировалось ужесточить налогообложение, сообщает в среду кенийская газета The Star со ссылкой на источники.

"Президент отклонил проект бюджета", - отмечает издание.

По данным источников The Star, теперь проект вернут на рассмотрение в парламент Кении. Депутаты также рассмотрят предложенные Руто поправки к нему.

По итогам рассмотрения новой версии проекта парламент может либо внести в него изменения, либо повторно принять его без поправок.

Накануне акции протеста прокатились по Кении в связи с недовольством населения планами властей повысить существующие налоги и ввести новые. Благодаря этому власти планировали получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долг.

Манифестанты в столице Кении Найроби прорвались в здание парламента и подожгли его. Полиция открыла огонь, в результате чего, как сообщал во вторник телеканал "Аль-Джазира", погибли не менее 13 человек, более 100 пострадали.