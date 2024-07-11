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Президент Кении распустил кабинет министров после беспорядков в стране

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Кении Уильям Руто в четверг распустил кабинет министров после массовых протестов против правительственных планов по повышению налогов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Руто сохранил посты только за своим заместителем и за секретарем кабинета министров.

Президент принял соответствующее решение после прокатившихся по стране протестов и беспорядков, в результате которых погиб по меньшей мере 41 человек.

Впоследствии Руто отказался от инициативы с введением новых налогов, которые принесли бы казне $2 млрд.

Протесты в Кении

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Акции протеста прошли в Найроби и других городах Кении, в частности, в Момбасе, НакуруБлагодаря повышению налогов власти планировали получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долгВ столице Кении Найроби манифестанты прорвали полицейские кордоны и проникли на территорию парламента, где депутаты обсуждали законопроектПолицейские применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующихПрезидент Кении выразил уважение молодым кенийцам, которые изначально составляли костяк протестующих, однако отметил, что на данном этапе протесты "захватила организованная преступность"Как минимум пять человек погибли в ходе протестов, еще 31 человек пострадал, 13 из них были ранены боевыми патронамиИз-за осложнения ситуации в сфере безопасности в ночь на среду на помощь полиции привлекли армейские подразделения. В частности, они патрулировали центральные районы Найроби.Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, в соответствии с которым планировалось ужесточить налогообложение. Теперь проект вернут на рассмотрение в парламент.
Акции протеста прошли в Найроби и других городах Кении, в частности, в Момбасе, Накуру
Кения
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