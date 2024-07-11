Президент Кении распустил кабинет министров после беспорядков в стране

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Кении Уильям Руто в четверг распустил кабинет министров после массовых протестов против правительственных планов по повышению налогов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Руто сохранил посты только за своим заместителем и за секретарем кабинета министров.

Президент принял соответствующее решение после прокатившихся по стране протестов и беспорядков, в результате которых погиб по меньшей мере 41 человек.

Впоследствии Руто отказался от инициативы с введением новых налогов, которые принесли бы казне $2 млрд.