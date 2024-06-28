Президент Южной Кореи обсудит с главой нацразведки США договор РФ и КНДР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель планирует встретиться с директором национальной разведки США Эврил Хэйнс в пятницу, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, во время встречи в офисе южнокорейского президента обе стороны, вероятно, обменяются мнениями о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР и обсудят совместные усилия по противодействию растущим военным связям Пхеньяна и Москвы.

Кроме того, Юн Сок Ель и Хэйнс могут обсудить возможность поставок оружия Южной Кореей Киеву.

Ранее правительство Республики Корея заявило, что пересмотрит свой запрет на поставку летального оружия Украине.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.