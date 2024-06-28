МИД Индии заявил о подготовке к проведению саммита с РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Индия занимается подготовкой к проведению 22-го индийско-российского саммита, заявил в пятницу представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"У нас очень хорошо налажен механизм организации саммитов с Россией. Такие встречи проходят между премьером Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. (...) Мы готовим проведение следующего такого саммита", - сказал Джайсвал на брифинге в ответ на вопрос журналиста о том, когда Моди посетит Москву.

Джайсвал добавил, что о датах саммита сообщат позже, как только будет такая возможность.

Представитель внешнеполитического ведомства Индии уточнил, что уже состоялся 21 саммит такого формата.

Кроме того, Джайсвал сообщил, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар возглавит индийскую делегацию на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля.