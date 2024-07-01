Новая японская ракета Н3 вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новая японская ракета-носитель Н3 в понедельник успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4, сообщило агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск 53-метровой ракеты был осуществлен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 12:06 по токийскому времени (06:06 по Москве).

Спутник будет собирать данные для помощи при стихийных бедствиях, а также следить за военной активностью, в частности, пусками ракет.

Первый тестовый запуск новой японской ракеты, предпринятый в марте прошлого года, окончился неудачей. Во время полета из-за проблемы в системе зажигания не включился двигатель второй ступени и на ракету был передана команда на самоуничтожение.

Второй тестовый полет в феврале текущего года прошел успешно.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки, разработанная JAXA и компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.