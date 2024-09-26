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Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель среднего класса H-IIA в четверг стартовала на орбиту с японским разведывательным спутником IGS Radar 8, сообщила компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск провели со стартовой площадки космического центра Танэгасима в 14:24 по японскому времени (в 08:24 по Москве).

По имеющимся данным, космический аппарат выводится на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет использоваться Центром спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий.

Спутник будет функционировать в составе существующей японской орбитальной группировки. Аппараты в ее составе оснащены оптико-электронной и радиолокационной аппаратурой. В январе Япония запустила на орбиту спутник Optical 8.

Япония Mitsubishi Танэгасима
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