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Один российский турист остается в больнице после ДТП в Анталье

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Почти все российские туристы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны из больницы и вернулись домой, лечение проходит один путешественник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ингосстраха".

"Один застрахованный гражданин РФ продолжает госпитализацию и лечение в больнице Турции. Остальные пострадавшие либо вылетели в РФ вчера, либо вылетят сегодня", - рассказали в страховой компании.

Ранее Генконсульство РФ в Анталье сообщило СМИ, что пятеро российских граждан остаются в больницах провинции, двое из них готовятся к выписке.

В среду рано утром микроавтобус, перевозивший в аэропорт российских и белорусских туристов из отелей Аланьи, попал в ДТП в районе курорта Манавгат в Анталье. Пострадали 16 туристов из России и четверо из Белоруссии, все они были доставлены в ближайшие больницы. Водитель, гражданин Турции, позже скончался от полученных травм.

Ингосстрах Турция Анталья
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