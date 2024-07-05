Власти Эстонии решили ввести полный досмотр грузов, пересекающих границу с РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение повысить эффективность контроля за перемещением грузов, подпадающих под антироссийские санкции.

"Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС. Замена сегодняшних проверок, основанных на оценке рисков, на полный досмотр грузов и транспортных средств даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать военную машину Российской Федерации, не пересекут эстонскую границу", - приводит в пятницу пресс-служба правительства заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Она добавила, что Эстония продолжит переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей о действии на границе единых требований.

Правительство поручило министерствам подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.

По мнению кабмина, транзит всех товаров, подпадающих под санкции Европейского союза, через территорию РФ не запрещен, и, по данным налогово-таможенного департамента, через территорию России в третьи страны отправляются санкционные товары. Однако есть подозрение, что часть таких товаров может оставаться и в РФ.