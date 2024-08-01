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Эстония c 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония c 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести полный таможенный контроль на границе с Россией.

"С 8 августа на пограничных пунктах на автодорогах в Нарве, Койдула и Лухамаа, а также на железной дороге на выезде из Эстонии плавно начнет осуществляться полный таможенный контроль", - сказал на правительственной пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.

По его словам, Таллин должен "сделать все, чтобы предотвратить транспортировку санкционированных товаров через Эстонию и укрепить безопасность нашей страны". Премьер посетовал, что "попытки игнорировать санкции и провоз запрещенных товаров на наших границах продолжаются".

Михал считает, что введение полного таможенного контроля может "затруднить уклонение от санкций".

Вместо нынешнего риск-ориентированного контроля проведение полного таможенного контроля займет больше времени, а количество пересечений границы в направлении РФ, как ожидается, сократится, считают в правительстве Эстонии.

Министр финансов Юрген Лиги отметил, что таможенный досмотр людей включает в себя визуальную проверку личных вещей, а при необходимости полную проверку.

При проверке транспортных средств водителя опрашивают, осматривают багажник автомобиля, в зависимости от оценки риска проверка может быть тщательной, вплоть до досмотра.

При проверке товаров знакомятся с документами, при необходимости товары выгружаются, вскрываются и пересчитываются.

Эстония
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