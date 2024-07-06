Поиск

Орбан заявил, что НАТО должен остаться мирным альянсом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что блок НАТО с момента своего создания по мере развития трансформировался из оборонительного в наступательный, что противоречит его основополагающим ценностям.

"Стоит помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от способности поддерживать мир. Но сегодня на повестке дня не мир, а война; вместо обороны - наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО", - написал Орбан в статье для американского еженедельника Newsweek.

Премьер добавил, что целью создания альянса "было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития".

Он выразил несогласие с большинством стран-членов блока, "которые заявляют о необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире", заявив, что "чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше они способствуют ускорению его возникновения".

"Если же НАТО выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, оно совершит самоубийство", - считает Орбан.

"Сегодня характер пророчества о конфронтации становится все более очевидным благодаря новостям о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО в Украине, и даже заявлениям на высоком уровне о том, что войска из стран-членов НАТО уже находятся вблизи украинского фронта", - отметил венгерский премьер.

Он подчеркнул: "Задача сегодня должна состоять в том, чтобы сохранить североатлантический союз как мирный проект".

Венгрия Виктор Орбан НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Реформ Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Реформ Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Орбан пообещал с понедельника продолжить усилия по украинскому урегулированию

Бизнесмены и общественные деятели призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Кир Стармер стал премьером Великобритании

Кир Стармер стал премьером Великобритании

Сунак заявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии

Сунак заявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });