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Новый глава британского МИД заявил о готовности продолжать поддерживать Украину

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дэвид Лэмми, назначенный новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером министром иностранных дел, заявил, что Лондон будет продолжать оказывать поддержку Украине.

Он, находясь в Германии в рамках первого зарубежного визита в качестве главы МИД, написал в соцсети: "Вместе с Анналеной Бербок (министр иностранных дел Германии - ИФ) будем бороться с общими угрозами и поддерживать Украину".

Визит в Германию министр пояснил тем, что "настало время перезагрузить отношения с нашими европейскими друзьями и союзниками".

О политике нового британского кабинета министров в отношении Украины Лэмми заявил также в ответ на поздравление с назначением на должность от своего предшественника на министерском посту Дэвида Камерона: "Нынешнее правительство продолжит руководящую роль, которую Великобритания играет в отношении Украины и демонстрировать непоколебимую приверженность безопасности Украины", - заверил Лэмми в соцсети.

Великобритания Лондон Украина Дэвид Лэмми
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