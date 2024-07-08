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Партия Саакашвили объявила о новой платформе для объединения оппозиции перед выборами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На съезде учрежденной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) объявили о создании новой политической платформы "Единство ради спасения Грузии" для объединения оппозиции перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.

"Если другие партии не смогли объединиться на этом этапе, давайте объединимся с политиками, общественно активными людьми, гражданскими организациями, и самое главное, с молодыми людьми", - заявила на съезде в понедельник председатель ЕНД Тина Бокучава.

До начала съезда ЕНД с очередного судебного заседания Саакашвили обратился к своим сторонникам по партии и заявил, что на предстоящих парламентских выборах решится судьба Грузии, он отметил, что уверен в победе оппозиционных сил.

Грузия Михаил Саакашвили Единое национальное движение Единство ради спасения Грузии
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