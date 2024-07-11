В Белоруссии ввели уголовную ответственность за выезд за границу имеющих доступ к гостайне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии ввели уголовную ответственность за выезд за границу без разрешения на это лиц, имеющих доступ к государственной тайне; соответствующий закон опубликован на Национальном правовом портале республики.

Теперь Уголовный кодекс предусматривает от штрафа до трех лет лишения свободы за незаконный выезд гражданина, осведомленного о государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него временно ограничено в соответствии с законодательными актами. Если выезд за границу повлек тяжкие последствия, наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.

Ранее данная норма затрагивала исключительно "умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов, содержащего государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведения, составляющие государственные секреты иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований, переданные Республике Беларусь".

В мае 2024 года в Белоруссии был принят закон, по которому чиновники, занимающие высшие государственные должности, председатели областных и минского городского исполнительного комитетов, руководители силовых органов смогут выезжать только по согласованию с президентом. Руководство силовых ведомств будет утверждать порядок согласования выезда военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций.