США выделяют автопроизводителям $1,7 млрд на переоборудование заводов под выпуск электрокаров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена выделит $1,7 млрд, чтобы поддержать переоборудование закрытых или находящихся на грани закрытия автомобильных предприятий в площадки для производства электромобилей и компонентов для них.

Средства будут выделены 11 предприятиям в 8 штатах, говорится в сообщении американского министерства энергетики.

В частности, завод General Motors Co. в Мичигане получит субсидии на $500 млн, предприятие Harley-Davidson Inc. в Пенсильвании - $89 млн. Заводам Volvo по выпуску грузовиков в Мэриленде, Пенсильвании и Вирджинии будет выделено $208 млн.

Среди других получателей средств - производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков Cummins Inc., производитель автобусов Blue Bird Corp., а также автоконцерн Stellantis, владеющий брендом Chrysler.

"Эти инвестиции позволят создать и сохранить тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в США и поддержать автомобильные сообщества, которые обеспечивали рост американской экономики поколение за поколением", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ресурсы выделяются из программы Inflation Reduction Act (IRA), принятой в США в 2022 году.