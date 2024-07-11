США выделяют автопроизводителям $1,7 млрд на переоборудование заводов под выпуск электрокаров
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена выделит $1,7 млрд, чтобы поддержать переоборудование закрытых или находящихся на грани закрытия автомобильных предприятий в площадки для производства электромобилей и компонентов для них.
Средства будут выделены 11 предприятиям в 8 штатах, говорится в сообщении американского министерства энергетики.
В частности, завод General Motors Co. в Мичигане получит субсидии на $500 млн, предприятие Harley-Davidson Inc. в Пенсильвании - $89 млн. Заводам Volvo по выпуску грузовиков в Мэриленде, Пенсильвании и Вирджинии будет выделено $208 млн.
Среди других получателей средств - производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков Cummins Inc., производитель автобусов Blue Bird Corp., а также автоконцерн Stellantis, владеющий брендом Chrysler.
"Эти инвестиции позволят создать и сохранить тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в США и поддержать автомобильные сообщества, которые обеспечивали рост американской экономики поколение за поколением", - говорится в сообщении Минэнерго.
Ресурсы выделяются из программы Inflation Reduction Act (IRA), принятой в США в 2022 году.