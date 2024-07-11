Поиск

США выделяют автопроизводителям $1,7 млрд на переоборудование заводов под выпуск электрокаров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена выделит $1,7 млрд, чтобы поддержать переоборудование закрытых или находящихся на грани закрытия автомобильных предприятий в площадки для производства электромобилей и компонентов для них.

Средства будут выделены 11 предприятиям в 8 штатах, говорится в сообщении американского министерства энергетики.

В частности, завод General Motors Co. в Мичигане получит субсидии на $500 млн, предприятие Harley-Davidson Inc. в Пенсильвании - $89 млн. Заводам Volvo по выпуску грузовиков в Мэриленде, Пенсильвании и Вирджинии будет выделено $208 млн.

Среди других получателей средств - производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков Cummins Inc., производитель автобусов Blue Bird Corp., а также автоконцерн Stellantis, владеющий брендом Chrysler.

"Эти инвестиции позволят создать и сохранить тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в США и поддержать автомобильные сообщества, которые обеспечивали рост американской экономики поколение за поколением", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ресурсы выделяются из программы Inflation Reduction Act (IRA), принятой в США в 2022 году.

General Motors Harley-Davidson США Volvo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Азербайджан заявил о желании стать членом БРИКС

Пожертвования для кампании Байдена резко сократились после дебатов с Трампом

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Brent подорожала до $85,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });