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Президент Белоруссии поручил отвести войска на южных рубежах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации.

Как сообщает белорусское госагентство БелТА, соответствующее распоряжение он дал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении в субботу.

"Поручение было дано после ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны", - говорится в сообщении.

"На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения", - цитирует БелТА главу государства.

"Не должно быть никаких лишних мероприятий", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он предупредил, что нужно не пропустить возможные угрозы на западном направлении. "И время, прошедшее после того, как я об этом говорил, подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить", - подчеркнул президент Белоруссии.

"Как бы они (на Украине - ИФ) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну, чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора - это будет эскалация, и будут гибнуть люди", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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