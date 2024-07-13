Поиск

Президент Белоруссии заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в субботу южные границы республики и заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - заявил президент, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - добавил Лукашенко.

В Генштабе ВС Белоруссии заявляли ранее о необоснованной активности украинских военных вблизи госграницы.

Александр Лукашенко Украина Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве "Северных потоков"

Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: 13 июля, суббота

Многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от президентской гонки

Многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от президентской гонки

Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Руководство Ирана будет стремиться к дальнейшему развитию отношений с Россией

Руководство Ирана будет стремиться к дальнейшему развитию отношений с Россией

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

В МИД Таджикистана опровергли сообщения о китайской военной базе в республике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });