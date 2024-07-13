Президент Белоруссии заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в субботу южные границы республики и заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - заявил президент, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - добавил Лукашенко.

В Генштабе ВС Белоруссии заявляли ранее о необоснованной активности украинских военных вблизи госграницы.