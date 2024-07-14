Байден призвал нацию осудить насилие

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отреагировал на субботнюю стрельбу на митинге в поддержку Дональда Трампа и призвал нацию объединиться против насилия.

"В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Он отметил, что был проинформирован о случившемся и "рад слышать, что он (Трамп - ИФ) в безопасности и чувствует себя хорошо", а также ждет дополнительной информации.

Позднее Байден заявил журналистам: "Суть в том, что митинг Трампа - это митинг, который он должен был провести мирно, без каких-либо проблем. Но сам факт того, что в Америке существует политическое насилие, подобное этому - это просто неприемлемо", добавив, что "все должны осудить это".

На вопрос, считает ли он, что Трамп стал жертвой покушения, Байден ответил: "Я знаю недостаточно ... У меня есть свое мнение, но у меня нет никаких фактов".

Он обещал, что постарается поговорить с Трампом вечером, отметив, что с экс-президентом "как кажется, все в порядке".

Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.

Человек, ранивший экс-президента, убит, сообщил канал Fox News. Кроме того погиб один из участников митинга. Двое других были серьезно ранены. Ранее сообщалось о гибели двух участников митинга.